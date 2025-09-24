Предприятия работают на склад: цены на украинское молоко отреагировали на падение спроса

Цены на молоко в Украине остаются стабильными в условиях падения спроса и снижения цен на биржевые товары.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации производителей молоко.

Так, средняя закупочная цена молока экстра сорта по состоянию на 20 сентября составила 17,45 грн/кг без НДС, что на 0,1 грн больше чем месяц назад, на высший сорт -17,15 грн/кг без НДС (+0,1 грн/кг), на первый сорт - 16,80 грн/кг без НДС (+0,4 грн/кг).

Отмечается, что средневзвешенная цена трех сортов молока в сентябре составила 17,35 грн/кг без НДС, что на 0,15 грн/кг больше по сравнению с результатами августовского мониторинга.

"Цены остаются стабильными, поскольку по состоянию на конец сентября продолжается сокращение спроса на готовую продукцию и начинает сокращаться спрос на молоко-сырье со стороны молокоперерабатывающих предприятий.

Предприятия работают на склад в условиях приостановления экспорта в ЕС, сокращения поставок в постсоветские страны, сокращения реализации молочной продукции торговыми сетями и снижения мировых цен на биржевые товары", - отметил аналитик ассоциации Георгий Кухалейшвили.

По его словам, цены на сливочное масло и сухое молоко снижаются в Европе. Американское масло стоит 3,5 евро за кг, что почти вдвое дешевле товара европейского производства.

Согласно новым торговым договоренностям США и ЕС, европейцы должны ежегодно покупать без пошлин до 20 тыс. тонн американских молочных продуктов, в том числе дешевое масло, которое представляет вызов для местных производителей.

"Украинским предприятиям с устаревшей материально-технологической базой сложно конкурировать с американскими производителями, которым удается сокращать производственные затраты.

Вследствие сокращения объемов экспорта молочных продуктов, в Украине стало убыточным производство масла, сухого молока, казеина и сырного продукта", - говорится в сообщении.

