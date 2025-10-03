Верстатниця, трактористка: які "чоловічі" професії популярні серед українок

832 українки розпочали навчання за професіями, які традиційно вважалися "чоловічими", у межах експериментального проєкту Служби зайнятості.

Про це повідомила пресслужба Державна служба зайнятості України.

Навчання завершили 337 українок, з яких 287 уже працевлаштовані.

Наразі ще 495 жінок продовжують опановувати нові професійні навички.

Серед учасниць проєкту найбільший інтерес викликали такі професії: верстатниця деревообробних верстатів – 283 заявки, операторка котельні – 165 та трактористка – 154.

До інших затребуваних професій також потрапили водійка навантажувача, водійка тролейбуса, слюсарка-ремонтниця.

Роботодавці, які шукають нових фахівчинь, подали 450 заяв.

Лідерами за кількістю направлень жінок на навчання стали п’ять областей: Івано-Франківська, Житомирська, Дніпропетровська, Рівненська та Волинська.

Нагадаємо:

Експериментальний проєкт дає можливість жінкам опанувати 31 затребувану професію, що належать до категорії традиційно "чоловічих", та отримати гарантоване працевлаштування після навчання.