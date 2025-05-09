В Україні ринок автобусів зріс вдвічі: популярні моделі
У минулому місяці український автопарк поповнили 210 автобусів (вкл. мікроавтобуси), що удвічі більше, ніж у квітні 2024 року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
За його даними, відносно березня 2025 року ринок збільшився на 3%.
Частка нової техніки в цьому обсязі становила 37%, торік була 60%.
В частині нових автобусів найчастіше в квітні вперше реєстрували:
- FORD – 19 од.;
- CITROEN – 16 од.;
- ETALON – 11 од.
Серед вживаних:
- MERCEDES-BENZ – 52 од.;
- SETRA – 12 од.;
- RENAULT – 11 од.
За даними "Укравтопром", всього з початку року автобусний парк України поповнили 820 автобусів (+37% до аналогічного періоду 2024р.). З них: нових – 368 од. (+0,3%); вживаних – 452 од. (+94%).
Нагадаємо:
У березні український автопарк поповнили 185 автобусів (вкл. мікроавтобуси). Це на 27% більше, ніж торік, та на 7% – ніж в лютому.
За 2024 рік Україна імпортувала 1240 автобусів та мікроавтобусів, загальна митна вартість яких становила понад 55 млн доларів.