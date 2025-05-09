В Україні ринок автобусів зріс вдвічі: популярні моделі

У минулому місяці український автопарк поповнили 210 автобусів (вкл. мікроавтобуси), що удвічі більше, ніж у квітні 2024 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

За його даними, відносно березня 2025 року ринок збільшився на 3%.

Частка нової техніки в цьому обсязі становила 37%, торік була 60%.

В частині нових автобусів найчастіше в квітні вперше реєстрували:

- FORD – 19 од.;

- CITROEN – 16 од.;

- ETALON – 11 од.

Серед вживаних:

- MERCEDES-BENZ – 52 од.;

- SETRA – 12 од.;

- RENAULT – 11 од.

За даними "Укравтопром", всього з початку року автобусний парк України поповнили 820 автобусів (+37% до аналогічного періоду 2024р.). З них: нових – 368 од. (+0,3%); вживаних – 452 од. (+94%).

Нагадаємо:

У березні український автопарк поповнили 185 автобусів (вкл. мікроавтобуси). Це на 27% більше, ніж торік, та на 7% – ніж в лютому.

За 2024 рік Україна імпортувала 1240 автобусів та мікроавтобусів, загальна митна вартість яких становила понад 55 млн доларів.