В Украине рынок автобусов вырос вдвое: популярные модели

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 210 автобусов (вкл. микроавтобусы), что вдвое больше, чем в апреле 2024 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

По его данным,относительно марта 2025 года рынок увеличился на 3%.

Доля новой техники в этом объеме составила 37%, в прошлом году была 60%.

В части новых автобусов чаще всего в апреле впервые регистрировали:

- FORD - 19 ед;

- CITROEN - 16 ед;

- ETALON - 11 ед.

Среди подержанных:

- MERCEDES-BENZ - 52 ед;

- SETRA - 12 ед;

- RENAULT - 11 ед.

По данным "Укравтопром",всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 820 автобусов (+37% к аналогичному периоду 2024г.). Из них: новых - 368 ед. (+0,3%); бывших в употреблении - 452 ед. (+94%).

Напомним:

В марте украинский автопарк пополнили 185 автобусов (вкл. микроавтобусы). Это на 27% больше, чем в прошлом году, и на 7% - чем в феврале.

За 2024 год Украина импортировала 1240 автобусов и микроавтобусов, общая таможенная стоимость которых составила более 55 млн долларов.