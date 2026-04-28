ВАКС конфіскував активи екснардепа Царьова

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 28 квітня задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції та застосувала до колишнього народного депутата України (спікера так званого парламенту ДНР і ЛНР) санкцію.

Про це повідомила пресслужба ВАКС, яка не називає прізвище депутата, але відомо, що мова йде про екснардепа регіонала Олега Царьова.

Суд стягнув у дохід держави причіп та активи, які розташовані в Дніпропетровській області:

21 земельну ділянку;

будівлі та споруди;

корпоративні права.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Нагадаємо:

У листопаді 2024 року суд заочно визнав Олега Царьова винним у фінансуванні збройної агресії РФ проти України, призначив йому вісім років тюрми, а також конфіскував майно вартістю близько 460 млн грн.