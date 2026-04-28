ВАКС конфіскував активи екснардепа Царьова

Віктор Волокіта — 28 квітня, 17:21
ВАКС конфіскував активи екснардепа Царьова
Олег Царьов
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 28 квітня задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції та застосувала до колишнього народного депутата України (спікера так званого парламенту ДНР і ЛНР) санкцію.

Про це повідомила пресслужба ВАКС, яка не називає прізвище депутата, але відомо, що мова йде про екснардепа регіонала Олега Царьова.

Суд стягнув у дохід держави причіп та активи, які розташовані в Дніпропетровській області:

  • 21 земельну ділянку;
  • будівлі та споруди;
  • корпоративні права.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Нагадаємо:

У листопаді 2024 року суд заочно визнав Олега Царьова винним у фінансуванні збройної агресії РФ проти України, призначив йому вісім років тюрми, а також конфіскував майно вартістю близько 460 млн грн.

ВАКС конфіскував активи екснардепа Царьова
