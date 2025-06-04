Науковці підрахували втрати агросектору від повномасштабної війни: що постраждало найбільше

Прямі втрати сільського господарства України внаслідок широкомасштабної війни та тимчасової окупації територій станом на початок 2025 року становили 11,2 млрд доларів.

Про це свідчать розрахунки науковців Інституту аграрної економіки.

Ця сума включає, зокрема, втрати:

від знищення та пошкодження сільськогосподарської техніки – 6,5 млрд дол. (58%);

від руйнування та виведення з ладу зерносховищ – 1,9 млрд дол. (17%);

внаслідок викрадення та втрати факторів виробництва та готової продукції – 1,9 млрд дол. (17%);

від іншої нанесеної шкоди – 0,9 млрд дол. (8%).

За даними експертів, у розрізі видів сільськогосподарської техніки найбільші втрати припадають на:

сільськогосподарські трактори – близько 30,0 тис. одиниць;

комбайни – 2,5 тис. одиниць;

сівалки – 11,0 тис. одиниць;

плуги – 8,7 тис. одиниць.

Нагадаємо:

На початку травня стало відомом, що Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) виділить 150 млн дол. для підтримки сільських громад України, які постраждали від війни. Вона оголосила про початок реалізації дворічного Плану реагування на надзвичайні ситуації та оперативного відновлення.