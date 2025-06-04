Ученые подсчитали потери агросектора от полномасштабной войны: что пострадало больше всего

Прямые потери сельского хозяйства Украины в результате широкомасштабной войны и временной оккупации территорий по состоянию на начало 2025 года составили 11,2 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют расчеты ученых Института аграрной экономики.

Эта сумма включает, в частности, потери:

от уничтожения и повреждения сельскохозяйственной техники - 6,5 млрд долл. (58%);

от разрушения и вывода из строя зернохранилищ - 1,9 млрд долл. (17%);

в результате похищения и потери факторов производства и готовой продукции - 1,9 млрд долл. (17%);

от другого нанесенного ущерба - 0,9 млрд долл. (8%).

По данным экспертов, в разрезе видов сельскохозяйственной техники наибольшие потери приходятся на:

сельскохозяйственные тракторы - около 30,0 тыс. единиц;

комбайны - 2,5 тыс. единиц;

сеялки - 11,0 тыс. единиц;

плуги - 8,7 тыс. единиц.

Напомним:

В начале мая стало известно, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выделит 150 млн долл. для поддержки сельских общин Украины, пострадавших от войны. Она объявила о начале реализации двухлетнего Плана реагирования на чрезвычайные ситуации и оперативного восстановления.