Ученые подсчитали потери агросектора от полномасштабной войны: что пострадало больше всего
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Прямые потери сельского хозяйства Украины в результате широкомасштабной войны и временной оккупации территорий по состоянию на начало 2025 года составили 11,2 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют расчеты ученых Института аграрной экономики.
Эта сумма включает, в частности, потери:
- от уничтожения и повреждения сельскохозяйственной техники - 6,5 млрд долл. (58%);
- от разрушения и вывода из строя зернохранилищ - 1,9 млрд долл. (17%);
- в результате похищения и потери факторов производства и готовой продукции - 1,9 млрд долл. (17%);
- от другого нанесенного ущерба - 0,9 млрд долл. (8%).
По данным экспертов, в разрезе видов сельскохозяйственной техники наибольшие потери приходятся на:
- сельскохозяйственные тракторы - около 30,0 тыс. единиц;
- комбайны - 2,5 тыс. единиц;
- сеялки - 11,0 тыс. единиц;
- плуги - 8,7 тыс. единиц.
Напомним:
В начале мая стало известно, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выделит 150 млн долл. для поддержки сельских общин Украины, пострадавших от войны. Она объявила о начале реализации двухлетнего Плана реагирования на чрезвычайные ситуации и оперативного восстановления.