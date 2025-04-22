Ціна тонни експорту української агропродукції за рік зросла в 1,4 рази

У квітні минулого року ціна тонни експорту української агропродукції становила 315 доларів, цьогоріч вона збільшилась до 443.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"Це вдалося зробити за рахунок збільшення експорту продукції з доданою вартістю. Зокрема, біоетанолу", – підкреслив він.

За його даними, зросли і середні ціни на топ-5 продуктів експорту в розрахунку на тонну:

- ⁠соняшникова олія – 1 174 дол., що на 37,8% більше середньої ціни 2024 року;

- кукурудза – 217 дол. (+27,1%);

- пшениця – 231 дол. (+27,4%);

- м'ясо птиці – 2385 дол. (+11,2%);

- ⁠соєві боби – 409 дол. (+4,3%).

Коваль зазначив, що загалом з початку року експорт аграрної продукції з України склав 1,1 млрд доларів або 2,5 млн тонн.

Нагадаємо:

Товарообіг України в 2024 році зріс на 13% у порівнянні з 2023 роком, досягнувши 112,3 млрд дол (у 2023 році – 99,4 млрд дол, у 2022 році – 99,7 млрд дол).

Протягом січня-березня в Україну імпортували товарів на суму $18,5 млрд, а експортували – на $9,9 млрд.