Экспорт украинской агропродукции сократился почти на четверть

В апреле Украина экспортировала 4,1 млн тонн агропродукции, что на 23,4% меньше аналогичного показателя предыдущего месяца.

Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

"Такая динамика сокращения экспорта является типичной для этого сезона. Подавляющее количество выращенной продукции уже экспортировано, остаются незначительные объемы для экспорта", - объясняют в ассоциации.

По данным УКАБ,почти все группы товаров в апреле демонстрируют падение объемов экспорта. Исключение составляют лишь растительные масла, экспорт которых растет. Это связано с нетипичной ситуацией на украинском рынке подсолнечного масла, объемы производства которого в этом году были растянуты во времени, отметили в ассоциации.

По информации УКАБ,структура агроэкспорта в апреле выглядела следующим образом:

зерновые культуры: 2,4 млн тонн (кукуруза - 65%, пшеница - 32%, ячмень - 2%). Падение к показателю предыдущего месяца: -33%;

масличные культуры - 421,2 тыс. тонн (соя - 78%, рапс - 20% и лен - 1%). Падение: -3%;

растительные масла - 525,8 тыс. тонн (подсолнечное масло - 91% и соевое - 9%). Рост: +6%;

жмыха после извлечения растительных масел - 423,0 тыс. тонн (подсолнечное - 73%, соевое - 27%). Падение: -14%;

другие виды агропромышленной продукции - 357,0 тыс. тонн. Падение: -2%.

Напомним:

В апреле прошлого года цена тонны экспорта украинской агропродукции составляла 315 долларов, в этом году она увеличилась до 443.