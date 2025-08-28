"Укрзалізниця" повідомила, як змінився рух потягів після атаки РФ

"Укрзалізниця" оновила інформацію щодо руху поздів після ворожої атаки вночі 28 серпня.

Про це інформує пресслужба перевіника.

Зазначається, що враження одного з поїздів Hyundai не вплинуло на кількість рейсів Інтерсіті+ сьогодні та завтра, всі поїзди продовжують рух країною.

Затримки низки рейсів зберігатимуться, перелік поїздів далекого сполучення оновлюється на порталі uz-vezemo. З-поміж приміських поїздів із затримками до 2,5 годин курсують електропоїзди Фастівського напрямку та до 3 годин — Вінницького напрямку, повідомляє УЗ.

Окремий рейс електропоїзда буде призначено з Краматорська до Лозової о 16:03 із зупинками Словʼянськ, Барвінкове, Близнюки.

"До уваги пасажирів поїзда 103/104 Краматорськ-Львів: саме цей електропоїзд довезе вас до Лозової з пересадкою у спальні вагони, які через вимушену затримку не доїдуть до Краматорська", – йдеться в повідомленні.

В свою чергу пасажирів рейсу 104/103 до Краматорська від Лозової доставить той самий електропоїзд о 19:00. Зупинки на маршруті аналогічні.

Скасовано рейс №6208 Козятин-1 — Фастів-1, зазначає УЗ.

І оновлення для пасажирів поїздів №85, 61, 209, 109 до Вінниці (190 людей) та до Хмельницького (130), рейси яких рушили об'їзним маршрутом.

Для пасажирів зазначених поїздів з Шепетівки призначили додатковий приміський поїзд №6256 Шепетівка - Козятин відправленням із Шепетівки о 14:04. Він прибуде до Козятина о 17:18, звідки з пересадкою на поїзд №771 о 17:25 пасажири дістануться Хмельницького. По Києву у склад поїзда №771 спеціально будуть додані 5 вагонів.

Нагадаємо:

У ніч проти 28 серпня Укрзалізниця повідомила про затримку потягів через масовану ворожу атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області.