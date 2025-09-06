На Донеччині ремонтують залізничну ділянку після атаки РФ: як змінився рух поїздів
Відновлення колій та контактної мережі після ворожих обстрілів на Донеччині триватиме орієнтовно до кінця доби.
Про це інформує "Укрзалізниця".
Зазначається, що 8 резервних автобусів зі Словʼянська допомагатимуть у транспортуванні через ушкоджену ділянку.
Приміські поїзди краматорського напрямку будуть обмежені до станції Бантишеве до кінця доби. Перелік усіх рейсів, яких торкнулися зміни, є на приміському каналі "Укрзалізниці".
Поїзди далекого сполучення на Донеччині прямуватимуть із затримками, а інтерсіті до/з Краматорська пройде ділянку під резервним тепловозом без електроживлення в салоні поїзда, повідомляє УЗ.
Нагадаємо:
Ранок 6 вересня росіяни почали з обстрілу залізничної інфраструктури на Донеччині, затримуються потяги.