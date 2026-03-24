У Міненерго розповіли про наслідки атаки РФ по енергетиці: кілька регіонів без світла

Артур Крижний — 24 березня, 10:20
Фото: Getty Images

У ніч на 24 березня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах України, через що частина споживачів залишилася без електропостачання.

Про це повідомили в Міненерго.

Без світла тимчасово залишаються споживачі у Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Енергетики вже працюють, щоб відновити електропостачання.

Водночас у більшості регіонів з 16:00 до 22:00 діятимуть графіки погодинних відключень для населення, а також обмеження потужності для промисловості до кінця доби.

Енергетики закликають ощадливо користуватися електроенергією, особливо у пікові години вранці та ввечері, щоб зменшити навантаження на систему.

Нагадаємо:

У ніч на 24 березня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. ППО знешкодила 390 ворожих цілей із 426 запущених.

