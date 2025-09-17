Ряд поездов будет курсировать по измененному маршруту из-за последствий атаки РФ

17 сентября после вражеской атаки российской армии на железнодорожную инфраструктуру ряд поездов будет курсировать по измененному маршруту.

Об этом информирует "Укрзализныця".

"Ряд поездов в результате атаки продолжает курсировать с задержками, однако железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить время задержки поездов, в частности - меняют маршрут поездов, чтобы обратные рейсы отправились как можно ближе к своему графику", - говорится в сообщении.

Так, несколько поездов сегодня будут курсировать следующим образом:

Поезд №116/115 Черновцы - Запорожье будет курсировать только до станции Днепр. Пассажиры этого поезда по Днепру должны перейти в вагоны поезда №5, который следует ОДНИМ составом с поездом №116 для доставки в Запорожье.

Пассажиры обратного поезда №115/116 Запорожье - Черновцы так же по станции Запорожье садятся в вагоны поезда №6, а по станции Днепр после объединения двух поездов смогут перейти на свои места в поезде №115.

Пассажиры поезда №86 Львов - Запорожье будут следовать только до станции Днепр, а поезд №127 Запорожье - Львов - отправится из Днепра вместо Запорожья. Пассажиров между Днепром и Запорожьем доставят дополнительные вагоны, которые будут курсировать между этими станциями.

Поезд №79/80 Днепр - Львов будет курсировать только до Киева из-за значительной задержки. Его пассажиров мы переведем в дополнительный поезд, который будет находиться на соседнем пути и отправится во Львов после полной пересадки всех пассажиров.

Пассажиры поезда №80 из Львова в Днепр так же сядут по станции Львов в дополнительный поезд, который отправится по графику рейса №80.

Чтобы сократить время задержки поезда и обеспечить стыковки в международном сообщении для пассажиров поезда №119 Днепр - Хелм, маршрут этого поезда сегодня обошел Киев.

Пассажиров уже доставили отдельными вагонами на станцию Фастов-2, где они сейчас ожидают прицепку к своему поезду и рассадки на свои места.

По станции Хелм работаем с польской стороной для организации автобусов, чтобы доставить пассажиров дальше.

Пассажиров сегодняшних рейсов из Херсона тоже ожидают изменения. Те, кто должен был садиться на поезд №101/102 Херсон - Краматорск, уже отправились с задержкой из Херсона в Николаев дополнительными вагонами для пересадки на свой рейс.

Так же сегодня мы доставим и пассажиров поезда №109/110 Херсон - Львов - дополнительные вагоны заберут их в Николаев для пересадки на их рейс, отправка дополнительного рейса из Херсона - графиком отправки поезда №109/110.

Полный перечень поездов с задержками можно смотреть на https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/

Напомним:

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский сообщил о задержке поездов на Днепровском направлении из-за вражеской атаки и обесточивания как ее следствие.

Утром УЗ сообщила, что часть рейсов следуют измененными маршрутами, уже задействованы 20 резервных тепловозов.