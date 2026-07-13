Як змінилися зарплати українських IT-розробників за півріччя: дослідження

У червні середня місячна зарплата українських розробників становила 3500 доларів, третина айтівців отримала підвищення за останнє півріччя.

Про це пише DOU.ua.

Регулярне опитування українських айтівців про зарплати показало, що 31% розробників отримали підвищення зарплати протягом останніх шести місяців, а приблизно чверть узагалі не отримувала підвищення за час роботи в поточній компанії.

Серед тих розробників, кому зарплату не переглядали понад рік, медіанна зарплата дещо вища за загальний рівень, говорять дослідники.

Зарплати в двох найбільших групах — сеньйорів і мідлів — за пів року не змінилися. Зарплати інтернів і джуніорів зросли, тоді як у частини високооплачуваних тайтлів дещо знизилися, говориться у публікації.

"Scala, Ruby, Swift і Kotlin — мови з найвищими медіанними зарплатами розробників.Найвищий третій квартиль зарплат — у розробників, які працюють з мовами Ruby, Go, Python, Kotlin і Rust", – зазначає видання.

Високваліфіковані Python-розробники стали заробляти більше, ніж у грудні 2025-го: серед усіх категорій саме в Python-розробників найбільше виріс третій квартиль зарплат, а також медіанні зарплати сеньйорів.

Найвищі медіанні зарплати розробників — у Києві, Тернополі та Черкасах. Найпомітніше зростання за пів року — в Тернополі, а найбільше зниження — у Сумах і Полтаві, зазначено у рублікації.

Серед українських розробників за кордоном зарплати сеньйорів і мідлів за пів року майже не змінилися, тоді як у джуніорів та Lead+ фахівців зросли. Частка найдосвідченіших айтівців — тих, хто працює у сфері 10 років і більше та/або має тайтл Senior, — зросла за пів року.

Загалом зарплати розробників залишаються стабільними. У червні 2026 року медіанна зарплата становила $3500 — стільки ж, як у червні 2024 року, і на $50 більше, ніж у грудні 2025-го.

У червні 2026 року медіанні зарплати двох найбільших груп розробників — сеньйорів та мідлів — становили $4500 і $2500, за пів року вони не змінилися. Без змін і зарплата Technical Lead ($5500).

Позитивна динаміка зарплат спостерігалася серед фахівців нижчих рівнів: зарплати інтернів зросли на $100, а джуніорів — на $90, повернувшись до рівня 2022–2023 років. Після просідання в зимовій хвилі відновилися зарплати System Architect — однієї з найоплачуваніших груп. Їхня медіана зросла на $500 і нині становить $7000.

Зниження зарплат є в невеликих високооплачуваних групах фахівців. У Team Lead медіана зменшилася на $140 за пів року.

Медіанна зарплата фахівців рівня Staff SE знизилася на $96, однак вони залишаються найбільш високооплачуваною групою в розробці: у червні 2026 року медіана становила $7130. Найбільше коливання зарплати — у Principal SE (-$408): їхня медіанна зарплата тепер становить $5925.

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