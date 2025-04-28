"Нова пошта" змінила тарифи на міжнародну доставку

"Нова пошта" змінила тарифи на доставку посилок за кордон.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

""Нова пошта" оновила тарифи на міжнародну доставку: вартість посилки розраховується за фактичною вагою, а не за обʼємною. Приміром, якщо плануєте надіслати капелюх, який важить 250 грамів, то заплатите лише за цю вагу, а не за розміри", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, як зазначається, компанія запровадила градацію тарифів для дрібних вантажів не у межах вагових категорій (до 2 кг чи до 10 кг), а за фактичною вагою — різна ціна за 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг тощо.

Детальніше про нові тарифи можна дізнатись на сайті компанії.

Нагадаємо:

Українські компанії-лідери у сфері транспорту та пошти отримали 243,67 млрд грн доходу за 2024 рік. За рік їх сукупний дохід виріс на 12%. Зокрема, "Нова пошта" отримала 44,78 млрд грн.