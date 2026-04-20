Meest Пошта змінює вартість доставки: якими будуть оновлені тарифи

З 20 квітня поштовий оператор Meest Пошта змінює вартість доставки по Україні.

Про це інформує пресслужба компанії.

Пояснюється, що рішення пов'язане з підвищенням витрат на ключові складові логістики, передусім паливо, а також обслуговування інфраструктури, технічної підтримки та партнерських сервісів.

В компанії зазначають, що для більшості стандартних посилок зміни залишаються помірними та в середньому становлять 10–20 грн залежно від ваги й формату доставки.

Йдеться, що оновлені тарифи для найбільш популярних категорій відправлень становитимуть:

документи — 60 грн у межах міста та 65–70 грн між містами;

— 60 грн у межах міста та 65–70 грн між містами; посилки до 2 кг — 60 грн у межах міста та 75–80 грн між містами;

— 60 грн у межах міста та 75–80 грн між містами; посилки до 5 кг — 95 грн у межах міста та 100–110 грн між містами;

Вартість залежить від обраного формату доставки — у відділення або поштомат.

Зокрема, компанія й надалі пропонує:

безкоштовне повернення відправлень до 30 кг у разі відмови отримувача;

безкоштовні пакувальні матеріали у визначених форматах.

Окремо в оновлених тарифах враховано специфіку окремих категорій відправлень. Для палет запроваджено окремий тариф у межах обласного центру, що дало змогу знизити вартість локальної доставки у цьому сегменті, зазначили в Meest.

