"Новая почта" изменила тарифы на международную доставку

"Новая почта" изменила тарифы на доставку посылок за границу.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

""Новая почта" обновила тарифы на международную доставку: стоимость посылки рассчитывается по фактическому весу, а не по объемному. К примеру, если планируете отправить шляпу, которая весит 250 граммов, то заплатите только за этот вес, а не за размеры", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как отмечается, компания ввела градацию тарифов для мелких грузов не в пределах весовых категорий (до 2 кг или до 10 кг), а по фактическому весу - разная цена за 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг и тому подобное.

Подробнее о новых тарифах можно узнать на сайте компании.

Напомним:

Украинские компании-лидеры в сфере транспорта и почты получили 243,67 млрд грн дохода за 2024 год. За год их совокупный доход вырос на 12%.В частности, "Новая почта" получила 44,78 млрд грн.