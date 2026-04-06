В Україні зросли продажі традиційних авто: найпопулярніші моделі березня
В Україні у березні 2026 року автомобілі з традиційними двигунами охопили 64% ринку нових легковиків, торік цей показник становив 58%, тобто зріс на 6%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Найпопулярнішими були бензинові моделі, їм належить 42% продажів нових авто, проти близько 37% у березні 2025 році.
- Частка гібридних авто збільшилась з 28% до майже 32%.
- Дизельні авто охопили 22%, проти 21% торік.
- З 14% до 4% впала частка електромобілів.
На автомобілі з ГБО (працює на автогазі), як і рік тому, припало менш як 1% продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто – HYUNDAI Tucson;
- Гібридні – TOYOTA RAV-4;
- Дизельні – RENAULT Duster;
- Електро – BYD Leopard 3.
В березні в Україні продали майже 5,9 тис. нових легкових авто (на 16% більше, ніж у березні 2025 року), найпопулярнішою моделлю стала TOYOTA RAV-4.