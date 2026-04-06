Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

В Україні зросли продажі традиційних авто: найпопулярніші моделі березня

Віктор Волокіта — 6 квітня, 11:01
Getty Images

В Україні у березні 2026 року автомобілі з традиційними двигунами охопили 64% ринку нових легковиків, торік цей показник становив 58%, тобто зріс на 6%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найпопулярнішими були бензинові моделі, їм належить 42% продажів нових авто, проти близько 37% у березні 2025 році.

  • Частка гібридних авто збільшилась з 28% до майже 32%.
  • Дизельні авто охопили 22%, проти 21% торік.
  • З 14% до 4% впала частка електромобілів.

На автомобілі з ГБО (працює на автогазі), як і рік тому, припало менш як 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

  • Бензинові авто – HYUNDAI Tucson;
  • Гібридні – TOYOTA RAV-4;
  • Дизельні – RENAULT Duster;
  • Електро – BYD Leopard 3.

Нагадаємо:

В березні в Україні продали майже 5,9 тис. нових легкових авто (на 16% більше, ніж у березні 2025 року), найпопулярнішою моделлю стала TOYOTA RAV-4.

автомобілі Укравтопром

Укравтопром

Назвали найпопулярніші нові моделі авто, кількість яких в Україні збільшилася у березні
В Україні значно зріс попит на нові автівки: найпопулярніші марки березня

Останні новини