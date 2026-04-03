Назвали найпопулярніші нові моделі авто, кількість яких в Україні збільшилася у березні
TOYOTA RAV-4
В березні в Україні продали майже 5,9 тис нових легкових авто (на 16% більше, ніж у березні 2025 року), найпопулярнішою моделлю стала TOYOTA RAV-4.
Про це повідомляє Укравтопром.
До рейтингу найпопулярніших моделей місяця потрапили:
- TOYOTA RAV-4 - 453 од.;
- RENAULT Duster - 407 од.;
- HYUNDAI Tucson - 247 од.;
- VW Touareg - 204 од.;
- SKODA Kodiaq - 162 од.;
- NISSAN Qashqai - 157 од.;
- TOYOTA LC Prado - 156 од.;
- KIA Sportage - 123 од.;
- MAZDA CX5 - 123 од.;
- SUZUKI SX4 - 123 од.;
- SKODA Octavia - 116 од.;
- SKODA Karoq - 101 од.
Нагадаємо:
За два місяці з початку року український автопарк поповнили 31,8 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.