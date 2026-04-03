Назвали найпопулярніші нові моделі авто, кількість яких в Україні збільшилася у березні

В березні в Україні продали майже 5,9 тис нових легкових авто (на 16% більше, ніж у березні 2025 року), найпопулярнішою моделлю стала TOYOTA RAV-4.

Про це повідомляє Укравтопром.

До рейтингу найпопулярніших моделей місяця потрапили:

TOYOTA RAV-4 - 453 од.; RENAULT Duster - 407 од.; HYUNDAI Tucson - 247 од.; VW Touareg - 204 од.; SKODA Kodiaq - 162 од.; NISSAN Qashqai - 157 од.; TOYOTA LC Prado - 156 од.; KIA Sportage - 123 од.; MAZDA CX5 - 123 од.; SUZUKI SX4 - 123 од.; SKODA Octavia - 116 од.; SKODA Karoq - 101 од.

За два місяці з початку року український автопарк поповнили 31,8 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.