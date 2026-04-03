Назвали найпопулярніші нові моделі авто, кількість яких в Україні збільшилася у березні

Віктор Волокіта — 3 квітня, 13:21
В березні в Україні продали майже 5,9 тис нових легкових авто (на 16% більше, ніж у березні 2025 року), найпопулярнішою моделлю стала TOYOTA RAV-4.

Про це повідомляє Укравтопром.

До рейтингу найпопулярніших моделей місяця потрапили:

  1. TOYOTA RAV-4 - 453 од.;
  2. RENAULT Duster - 407 од.;
  3. HYUNDAI Tucson - 247 од.;
  4. VW Touareg - 204 од.;
  5. SKODA Kodiaq - 162 од.;
  6. NISSAN Qashqai - 157 од.;
  7. TOYOTA LC Prado - 156 од.;
  8. KIA Sportage - 123 од.;
  9. MAZDA CX5 - 123 од.;
  10. SUZUKI SX4 - 123 од.;
  11. SKODA Octavia - 116 од.;
  12. SKODA Karoq - 101 од.

Нагадаємо:

За два місяці з початку року український автопарк поповнили 31,8 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

