В Україні спрогнозували розвиток індустріальних парків

Розвиток індустріальних парків в Україні у 2026 році міститиме кілька ключових напрямів, які почали формуватися останні три роки, зокрема, стабільний ріст кількості як зареєстрованих, так і працюючих індустріальних парків (в рік зареєстрованих до 30, працюючих 15-20).

Так вважає СЕО групи компаній "Індустріальні парки України" Валерій Кирилко.

Як зазначається у наданому Кирилко підсумковому матеріалі з розвитку індустріальних парків, вони розвиватимуться у напрямі більшої спеціалізації, інноваційності й екологічності.

"Державна підтримка, залучення іноземних інвесторів і розвиток інфраструктури дозволять створити потужні промислові кластери, які стануть локомотивами економічного відновлення та зростання країни", – йдеться у повідомленні.

У матеріалі нагадується, що на кінець 2025 року в реєстрі індустріальних (промислових) парків України було зареєстровано 118 індустріальних парків (у січні 2026 виключено сім парків, то ж наразі їх 111).

При цьому за період воєнного часу з 2022 року по 2025 рік зареєстровано 80 ІП – майже 70% загальної кількості. Минулого року зареєстровано 27 парків, виключено з реєстру вісім.

Нагадаємо:

23 січня повідомлялося, що уряд ухвалив рішення про виключення семи індустріальних парків із Реєстру індустріальних (промислових) парків України.