В Україні оцінили ведення бізнесу на заході, півдні та сході

Український бізнес на Львівщині, Дніпропетровщині, Одещині та Харківщині назвав значною перешкодою для ведення діяльності брак кадрів.

Про це йдеться в результатах опитування Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА).

"До того ж покращити умови ведення бізнесу, на думку підприємців у регіонах, може страхування воєнних ризиків, збереження та відновлення інфраструктури, зменшення навантаження на фонд оплати праці та інші заходи", - зазначають в ЄБА.

Крім Львівщини, решта регіонів відзначає труднощі в діяльності через зниження купівельної спроможності населення.

Щодо Львівщини, то в повному обсязі наразі працюють 74% респондентів, 26% працюють з обмеженнями.

Ситуація на Дніпропетровщині дещо покращилась: складними умови ведення бізнесу в регіоні називають 56% підприємців, 44% - задовільними.

В Одеському регіоні кількість підприємців, що вважають умови ведення бізнесу складними, скоротилася з 75% у 2024 році до 61% нині, для 39% респондентів вони є задовільними. Повноцінно у регіоні працюють 44% компаній, 56% – з певними обмеженнями.

Очікувано найгіршими є оцінки бізнес-клімату підприємців у Харківському регіоні.

