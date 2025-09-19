Бізнес назвав закінчення війни та зниження податків ключовими умовами розвитку – опитування

89% відсотків українських підприємців назвали закінчення війни ключовою умовою розвитку бізнесу, на другому місці - зниження податків.

Про це свідчать результати серпневого опитування підприємців Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"Подія "завершення війни" посідає перше місце в усіх наших піврічних замірах. Це ключовий фактор, який, на думку опитаних, впливає на умови ведення бізнесу. Зараз таких 89%. На другому місці – зниження податків (37,6%), що майже на 10 в.п. менше, ніж у січні", - коментує результати дослідження виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Зазначається, що питання бронювання працівників на третьому місці: 25,1% опитаних вважають це ключовим заходом, який може покращити умови для бізнесу. Ще рік тому їх було 31,9%.

Умови ведення бізнесу, на думку респондентів, можуть також покращити допомога з виходом на нові ринки, пошук партнерів та клієнтів, дерегуляція, повернення українців з-за кордону, замороження податків, доступні кредити, програми прямої бюджетної підтримки бізнесу.

У серпні індекс відновлення ділової активності зріс після двох місяців падіння – з 0,05 до 0,08, а виробничі очікування суттєво покращилися: частка оптимістів зросла до 46,8%.

Основними перешкодами в діяльності бізнес вважає нестачу робочої сили (62%), ризики безпеки та зростання цін (по 52%).

Опитування проводилось з 19 по 29 серпня серед 474 промислових підприємств з 21 регіону України.

