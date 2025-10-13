Уряд поекспериментує у комунікаціях з бізнесом: запускає проєкт "Пульс"

Кабінет міністрів ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту, який забезпечить новий формат комунікації органів виконавчої влади з підприємцями за допомогою інформаційної системи "Пульс".

Таке урядове рішення спрямоване на створення відкритої, прозорої та ефективної комунікації держави з підприємцями.

Мета експерименту - запровадити єдиний канал для подання бізнес-звернень, моніторингу їх розгляду та оцінки якості рішень державних органів.

"Ми створюємо цифрову екосистему довіри між бізнесом і державою. "Пульс" - це реальний крок до партнерської моделі, коли підприємці можуть швидко впливати на регуляторне середовище, а влада - бачити і реагувати на проблеми в режимі реального часу", - зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Платформа дозволить підприємцям подавати звернення онлайн із кваліфікованим електронним підписом, відстежувати їхній статус у персональному кабінеті, оцінювати якість розв'язання питань і брати участь в опитуваннях щодо бізнес-клімату.

Експеримент триватиме два роки. Старт проєкту запланований на 1 січня 2026 року.

