Україна збільшила експорт яєць

У січні українські виробники яєць експортували 187,08 мільйона штук на суму 20,9 мільйона доларів.

Про це повідомляє Союз птахівників України.

Порівняно з груднем 2025 року експорт зріс на 11,6%, порівняно з січнем 2025 року – на 10,6%.

За даними Державної митної служби, у грошовому еквіваленті виручка за січень 2026 року зросла в 1,9 рази порівняно з січнем минулого року.

Головними покупцями українських яєць протягом першого місяця нового року були Іспанія (28,6%) Польща (11,6%), Великобританія (10,2%).

Нагадаємо:

У 2025 році українські виробники яєць експортували 2,05 млрд.штук. Порівняно з 2024 роком експорт яєць зріс на 65,6%.

Польща впродовж дев'яти місяців 2025 року збільшила імпорт столових яєць майже вдвічі порівняно з минулим роком. Найбільше яєць вона імпортує з України.

Раніше Французька організація яєчної промисловості (CNPO) поскаржилась на яйця з України, які "не відповідають європейським стандартам для птахівничих господарств та французькій забороні на забиття курчат-самців".

Раніше Антимонопольний комітет України надав обов'язкові для розгляду рекомендації про запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції десятьом найбільшим виробникам та реалізаторам курячих яєць.