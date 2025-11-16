Українська правда
Суд відібрав у підприємства будівлю Національної академії статистики

Віктор Волокіта — 16 листопада, 13:39
Суд відібрав у підприємства будівлю Національної академії статистики
Господарський суд Чернігівської області зобов'язав ТОВ "Смарт Північ" повернути Національній академії статистики, обліку та аудиту орендовану будівлю у Чернігові.

Про це свідчить рішення суду від 12 листопада.

Йдеться про будівлю колишнього навчального корпусу загальною площею 859 м2, яка розташована за адресою: м. Чернігів, вул. Гонча, 25.

У 2021 році Регіональне відділення Фонду держмайна по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, Національна академія статистики, обліку та аудиту (балансоутримувач) і "Смарт Північ" уклали договір оренди будівлі колишнього навчального корпусу.

Згідно з договором, приміщення можуть бути використані за цільовим призначенням на розсуд "Смарт Північ" за винятком:

  • Бібліотеки. Театри. Кінотеатри, діяльність з кінопоказів.
  • Науково-дослідні установи, наукові парки.
  • Склади. Камери схову. Архіви.
  • Ритуальні послуги. Громадські вбиральні. Збір і сортування вторинної сировини.
  • Стоянки автомобілів. Розміщення транспортних підприємств з перевезення пасажирів і вантажів. Станції технічного обслуговування автомобілів.

Як зазначив суд, приватна компанія не довела, що у будівлі надавали послуги, які б були пов`язані з освітнім процесом, і які не могли забезпечитися академією.

Зміна ТОВ "Смарт Північ" основного виду економічної діяльності вже після відкриття провадження у справі на "Допоміжну діяльність у сфері освіти" не доводить факту здійснення освітньої діяльності як на час укладення договору, так і на теперішній час.

Суд дійшов висновку, що відсутність у договорі оренди конкретного цільового призначення та надання фірмі права самостійно, на власний розсуд використовувати орендовану будівлю, свідчить про пряме порушення приписів закону про освіту.

В результаті суд визнав недійсним договір оренди та зобов'язав фірму повернути будівлю.

Власником та керівником ТОВ "Смарт Північ" є Артур Кот.

