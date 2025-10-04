Суд не "виселив" фірму з приміщення, яке не застрахували від "падіння літаючих апаратів"

Господарський суд Чернігівської області відмовив у задоволенні позову прокуратури, яка намагалася повернути обласній раді невелике приміщення в адмінбудівлі у Чернігові. Серед аргументів прокуратури - укладений договір страхування не містить страхового ризику "падіння літаючих апаратів".

Про це свідчить рішення суду від 29 вересня.

Йдеться про нежитлове приміщення загальною площею 19,2 кв. м (одна кімната). Воно не має окремого входу, розташоване на шостому поверсі десятиповерхової адміністративної будівлі за адресою: проспект Миру, 49-А у Чернігові.

У 2023 році КП "Діловий центр" Чернігівської облради, яке займається обласним комунальним майном, за результатами електронного аукціону передало це приміщення в оренду ТОВ "Діловий центр Чернігів".

Як з'ясувалося, ні комунальне, ні приватне підприємства відразу не уклали договори страхування майна. А це, як стверджує прокуратура, порушення, і відповідно необхідно розірвати угоду про оренду та повернути Чернігівській облраді приміщення.

Водночас у 2025 році, вже після відкриття провадження, обидві компанії застрахували майно: КП "Діловий центр" усю адмінбудівлю на проспекті Миру, 49-А на 20,12 млн грн, ТОВ "Діловий центр Чернігів" - нежитлове приміщення в будівлі площею 19,2 кв м на 63 тис грн. І як з'ясував суд, за період, поки не було страховок, майно не пошкодили.

Тоді прокуратура зауважила, що укладений комунальним підприємством договір страхування не містить страхового ризику "падіння літаючих апаратів". А пошкодження майна літаючими апаратами може призвести до невідшкодування його вартості страховою компанією, враховуючи, що Чернігівську область майже щоденно атакують ракети та безпілотники.

Суд встановив, що ані законодавчими актами, ані договором оренди не передбачено обов`язковості страхування приміщення від такого ризику. В результаті позов відхилив.

Засновниками ТОВ "Діловий центр Чернігів", яке зареєстрована на проспект Миру, 49-А, є ПП "Фасад", ТОВ "Плутос трейд компані, ТОВ "Інтерсистем" та ще 25 фізичних осіб. Керівник ТОВ "Діловий центр Чернігів" - Петро Барташ.

