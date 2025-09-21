Прокуратура не змогла "вигнати" компанію помічниці нардепа з "Батьківщини-Мати"

Господарський суд міста Києва відмовив у позові прокуратури, яка намагалася висилити ТОВ "Архітектурна майстерня "ІНКА" з будівлі Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Про це свідчить рішення суду від 4 вересня.

Йдеться про будівлю (літера "А") площею 433 кв м та будівлю (літера "Б") площею 132 кв м. (Київ, пров. Запечерний, 2, музей війни)

У 2015 році Фонд держмайна України уклав договір із ТОВ "Архітектурна майстерня "Інка", за яким фірма отримала ці будівлі в оренду.

Після цього була низка судів, які вигравала приватна компанія.

Нещодавно прокуратура звернулася до суду, аби розірвати договір оренди та висили ТОВ "ІНКА" з музею.

У прокуратури було два аргументи.

Перший. Повномасштабне "вторгнення російських військ в Україну 24.02.2022 створило нові суспільно-політичні реалії, пріоритетним обов`язком колективу музею є документування подій і їх музейна інтерпретація".

Суд зауважив, що на момент передачі нерухомості в оренду "в жовтні 2015 та вересні 2019 війна в Україні вже тривала, оскільки збройна агресія РФ проти України розпочалася ще 20 лютого 2014, а отже, сторони, укладаючи договори, мали знати про існування військового конфлікту". І відхилив цей аргумент.

Другий. Необхідність збільшення площ для основної діяльності музею, зокрема, для розміщення нових експозицій.

Суд звернув увагу, що загальна площа музею становить 32653 кв м. А у матеріалах справи відсутні докази дефіциту площ у музеї війни.

"У позові прокурор чітко не визначає, для якої саме мети та для якої діяльності музею необхідні спірні приміщення, що перебувають в оренді.

Так, прокурор зазначає, що вони необхідні для розміщення нових експозицій та водночас вказує на потребу в створенні та розміщенні нового структурного підрозділу музею з міжнародних виставок, у створенні лекторію з дискусійним клубом для дітей і ветеранів ЗСУ.

Окремо прокурор стверджує про необхідність орендованих приміщень для облаштування дитячого центру.

З наведеного випливає, що прокурор вказує одразу на декілька різних цілей щодо використання спірних приміщень та можливості їх використання для таких цілей з урахуванням визначеного функціонального призначення будівель.

Водночас прокурор та позивачі у справі не надали конкретних планів, проєктів, які б визначали, як саме будуть використовуватися орендовані приміщення під заявлені цілі, як і не надали жодних доказів, які підтверджують наявність коштів або джерел фінансування", - йдеться в рішенні суду, який відхилив і другий аргумент.

Окрім прокуратури позивачами були Фонд державного майна та Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Прокуратуру в суді представляли Грищенко М.А., Василенко Н.В. Колегія суддів: головуючий - Сергій Турчин, судді В.В. Сівакова та О.Г. Удалова.

Власником ТОВ "Архітектурна майстерня "Інка" з 2019 року є Олена Фасоль. Як писали "Наші гроші", вона була помічником народного депутата від "Слуги народу" Олександра Маріковського. Керівником фірми є Дмитро Антипенко.

До цього у 2017-2019 роках власником "АМ "Інка" було ТОВ "Промвагонтранс". Кінцевими власниками цієї фірми у той період були Ігор Пукшин, Олександр Баулін, Руслан Кирилюк, Олександр Радавський, Микола Сольський та колишній голова Офісу президента Андрій Богдан.

Сольський був міністром агрополітики. Його викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Як писала Українська правда, Богдан та Сольський були близькими товаришами.

Нагадаємо:

Господарський суд Вінницької області відмовив у позові прокуратури, яка намагалася домогтися знесення багатоповерхівки, збудованої впритул до вінницької школи.