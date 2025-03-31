В Україні працевлаштували 17% жінок-водійок, які отримали дипломи

В Україні у 2024 році дипломи про здобуття фаху водійок вантажного та пасажирського транспорту отримали 343 учасниці програми, а 17% з них вже працевлаштовані.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, передає Укрінформ.

"У 2024 році випускницями навчальних програм Reskilling Ukraine стали 343 учасниці. З них 17% вже працевлаштовані водійками, 17% використовують здобуті навички в іншій діяльності, зокрема, відкрили власну справу, займаються волонтерською діяльністю, 33% наразі активно шукають можливість працевлаштуватись за новою професією", - розповіла Бережна.

За її словами, зацікавленість у працевлаштуванні жінок-водійок минулого року висловили близько 40 компаній.

Серед них компанії, які займаються ритейлом, міжнародними та внутрішніми автобусними перевезеннями, агрокомпанії, компанії видобувної промисловості, харчової промисловості, логістичні компанії. Були також міжнародні транспортні компанії, які працюють в Україні.

Нагадаємо:

Найбільші українські компанії долучились до проекту з підготовки та працевлаштування жінок-водійок.