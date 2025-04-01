Службовці НПЗ ухилились від сплати майже 60 мільйонів податків

Бюро економічної безпеки викрило службових осіб нафтопереробного заводу у незаконному виготовленні пально-мастильних матеріалів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що, використовуючи потужності НПЗ, зловмисники незаконно виготовляли та зберігали дизпаливо, бензин тощо. Продавали підакцизні товари через нелегальну мережу АЗС у Полтавській та інших областях. Працювали без дозвільних документів, не звітували про роботу належним чином, не сплачували податки. Орієнтовна сума завданих державі збитків становить майже 60 млн грн.

Детективи БЕБ провели обшуки на підприємстві на Полтавщині та вилучили фінансово-господарські документи, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність, та 5 цистерн із незаконно виготовленими нафтопродуктами.

Триває досудове розслідування, встановлюється повне коло причетних.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки викрило та припинило виробництво фальсифікованих моторних олив відомих світових брендів.