Мешканці Славутича та Одещини зможуть отримати 500 000 на власний бізнес: інструкція
Програму грантів для бізнесу в прифронтових регіонах розширили для підприємців з Одещини та Славутича Київської області – відтепер вони можуть отримати до 500 тис. грн на старт або розвиток власної справи.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
Раніше ці гранти вже були доступні для бізнесу в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській і Сумській областях.
Сума гранту залежить від кількості нових робочих місць: до 300 тис. грн, якщо бізнес створює одне робоче місце і до 500 тис. грн, якщо два і більше.
Для молоді до 25 років діє окрема програма – грант до 150 000 грн без вимоги створювати робочі місця.
Щоб подати заявку, потрібно авторизуватися в "Дії" -> обрати послугу "Грант на власну справу" -> заповнити заявку та бізнес-план -> надіслати документи на розгляд, після чого пройти співбесіду в центрі зайнятості та отримати рішення про підтримку або відмову в наданні фінансування.
Кошти з гранту можна буде спрямувати на все необхідне для розвитку бізнесу: обладнання, сировину, матеріали чи оренду приміщення.
Подати заявку можуть українці, які планують відкрити бізнес, чинні ФОП та компанії, що не працюють на тимчасово окупованих територіях і не мають заборгованості перед державою.
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