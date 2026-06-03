Окупанти атакували інфраструктуру Одещини: 2 травмованих

Українська правда

Дві людини постраждали, а також пошкоджено службове приміщення і вантажівку внаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі на Одещині вночі 3 червня.

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер в Telegram

Пряма мова очільника області: "Цієї ночі ворог знову атакував ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одещини… Двоє чоловіків 20 та 36 років отримали травми, один з них госпіталізований".

Деталі: Кіпер додав, що в результаті атаки пошкоджено вантажний автомобіль та службове приміщення на парковці.