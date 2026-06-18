На Одещині планують зібрати 770 тисяч гектарів озимих жнив

У південних районах Одеської області аграрії розпочали збирання озимого ячменю та зимуючого гороху, планують зібрати врожай зернових та зернобобових з майже 770 тис. га.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наразі триває збирання озимого ячменю та зимуючого гороху.

Найбільшу частку посівів традиційно становить озима та яра пшениця – понад 522 тис. га. Ячмінь займає майже 176 тис. га, горох – близько 74,4 тис. га, ріпак - ще понад 175 тис. га.

"Перші результати жнив свідчать про добру врожайність. Це дозволяє з оптимізмом оцінювати перспективи цьогорічної збиральної кампанії", – зазначив Кіпер.

Нагадаємо:

В період з липня 2024 по червень 2025 року середній щомісячний експорт зерна з України становив 3,6 млн тон, а з липня по грудень 2025 – 2,5 млн тон.