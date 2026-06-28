Ворог атакував підприємство на Полтавщині

Удень 28 червня російські загарбники завдали удару безпілотниками по Полтавській області, внаслідок чого постраждало підприємство.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківчин.

"Сьогодні вдень ворог за допомогою БпЛА атакував одне з підприємств у Полтавському районі. На даний час звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило. Інформація уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Про яке підприємство йде мова у повідомленні не уточнили, також невідомий ступін пошкоджень.

Нагадаємо:

Унаслідок російської атаки на Запоріжжя в неділю загинула одна людина, ще 15 постраждали, зокрема двоє дітей.