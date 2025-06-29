Компанія привласнила гаражі біля зоопарку в Києві: суд скасував рішення нотаріуса

Господарський суд міста Києва скасував державну реєстрацію права власності за ТОВ "Коршун" на комплекс гаражів неподалік зоопарку в Києві.

Про це свідчить рішення суду від 17 червня.

У 2021 році приватний нотаріус Кароліна Меженська прийняла рішення про держреєстрацію прав та їх обтяжень, згідно з яким за ТОВ "Коршун" зареєстровано право власності на комплекс гаражів загальною площею 342 кв м по провулку Тбіліському, буд. 5-В в Шевченківському районі міста Києва. Йдеться про 17 гаражів площею від 7,2 до 35 кв м.

За даними прокуратури, реєстрацію провели на підставі довідки про технічні показники комплексу та підтвердження адреси, виданої ФОП Олег Райгородський.

Водночас згідно із відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, речові права на земельну ділянку по пров. Тбіліському, 5-В за будь-якими фізичними чи юридичними особами не зареєстровані.

А за інформацією Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), земельна ділянка по пров. Тбіліському, 5-В не обліковується та не реєструвалася, рішення про передачу (надання) у власність (користування) Київська міська рада не приймала.

У 2023 році Міністерство юстиції провело камеральну перевірку дій держреєстратора Кароліни Меженської щодо гаражів, встановило порушення та анулювало нотаріусу доступ до Держреєстру.

Суд дійшов висновку, що така держреєстрація права власності за ТОВ "Коршун" на комплекс гаражів не може свідчити про правомірне набуття у власність, а відтак скасував рішення нотаріуса та здійсненої на його підставі у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно реєстрації права власності.

Власником та керівником столичного ТОВ "Коршун" є В'ячеслав Дрига.

Нагадаємо:

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