Американские фонды получили контроль над одним из крупнейших зерновых терминалов в Одессе

Американские инвестиционные фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners получили контроль над зерновым терминалом "Олимпикс" в Одесском порту после длительного судебного противостояния с предыдущими владельцами, которых подозревают в мошенничестве.

Об этом пишет Financial Times.

Американские фонды уже выиграли международный арбитраж на сумму $150 млн и несколько решений британских судов, а окончательное решение поставил Верховный суд Украины на прошлой неделе.

Терминал "Олимпикс" имеет годовую мощность около 5 млн тонн и является одним из крупнейших в Украине.

Джон Паттон, партнер Argentem Creek, заявил, что терминал был ключевым центром "черного зерна" в Одессе.

В конце июня предыдущие владельцы, Сергей Гроза и Владимир Науменко из GNT Group, получили подозрение в мошенничестве за обман американского инвестора.

Следствие считает, что они имитировали уничтожение зерна после российского вторжения, чтобы избежать возврата кредита.

GNT Group отвергает обвинения, утверждая, что Argentem Creek использовал займы для враждебного захвата бизнеса.

Американские фонды планируют возобновить работу терминала в ближайшее время.

Напомним:

Судебные процессы по "Олимпексу" продолжаются с конца 2022 года.