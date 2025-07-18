Урожай подсолнечника в Украине в этом сезоне может сократиться - аналитики

Урожай подсолнечника в Украине в 2025/26 МГ может сократиться до 13,6 млн тонн.

Об этом с пишет Latifundist.

Так, аналитики ASAP Agri пересмотрели прогноз из-за затяжной засухи - предыдущий прогноз был на уровне 14,1 млн тонн.

"Пересмотр отражает растущие опасения относительно экстремальных погодных условий, в частности жаркой и сухой погоды во время цветения, которая стала основной причиной потери урожайности", - говорится в публикации.

Ключевые регионы выращивания подсолнечника в Украине продолжают страдать от исторически низких запасов влаги в почве, усугубленных недостаточными зимними осадками.

В Днепропетровской области - крупнейшем регионе-производителе подсолнечника, который обычно формирует 10-11% национального урожая - запасы влаги в метровом слое почвы упали ниже 160 мм.

Это критически низкий уровень, который уже сигнализирует о высоком риске потери урожая, отметили в ASAP Agri.

По словам Владислава Черчеля, директора Института земледелия степной зоны НААН Украины, некоторые ранние посевы подсолнечника смогли сформировать мощную вегетативную массу - но не смогли ее поддержать.

"Растения просто не выживут без воды. В нашем регионе даже одна тонна с гектара уже будет хорошим результатом", - утверждает он.

"В июльском отчете WASDE также зафиксировано давление погодного фактора на сектор масличных в Украине. USDA снизил прогноз производства семян подсолнечника на 400 тыс. тонн - до 14 млн тонн, оставив посевную площадь неизменной - 5,8 млн га. Оценка согласуется с прогнозом Oil World, который также держится на уровне 14 млн тонн", - говорится в публикации.

"Все зависит от осадков в июле и августе. Если в этом месяце не получим минимум 30-40 мм дождя, ситуация может еще больше ухудшиться - особенно на юге, где условия еще хуже, чем в центре страны", - отмечает Черчель.

Напомним:

Ранее сообщалось, что переработка подсолнечника в Украине в июне сократилась, составив около миллиона тонн (-11% к маю) - это ниже предыдущих ожиданий.

Экспорт зерновых и масличных из Украины в завершившемся сезоне упал почти на 11 млн тонн. По данным Украинской зерновой ассоциации, в 2024/2025 маркетинговом году Украина экспортировала 46,7 млн тонн зерновых и масличных, что значительно ниже предыдущего сезона (57,5 млн тонн зерновых и масличных).

Прогнозы на следующий сезон более оптимистичны: в УЗА считают, что Украина в 2025/26 маркетинговом году сможет вырастить 83 млн тонн зерновых и масличных культур, что на 5,5% больше чем в предыдущем МГ, когда было собрано 78,7 млн тонн. А экспорт вырастет до 24 млн тонн против 21,5 млн тонн в 2024/25 МГ.

Напомним также, что сообщалось, что аграрии с засушливого юга бьют тревогу, ведь погода уничтожает посевы. Неблагоприятная погода стала в 2025 году наряду с военными рисками настоящим испытанием для агросектора. Из-за нее потери урожая фермеров деоккупированной Херсонщины достигли миллиарда гривен.

А еще в Херсонской области зафиксировали очаги массового размножения саранчи. Фиксируют повреждения посевов подсолнечника. Причиной распространения стали высокая температура воздуха и длительная засуха.