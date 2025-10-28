Ворожа ракета знищила склад виробника соусів "Вогняр" у Києві

Вночі проти 25 жовтня російська ракета знищила один зі складів виробника соусів "Вогняр" в Києві.

Про це повідомила компанія у Facebook.

"Ворожа ракета в ніч з пʼятниці на суботу вщент знищила один з наших складів. Чи ми злякались? Так! Бо там могли бути люди й дякувати всім богам на момент удару не було нікого. Чи великі збитки? Сказати дуже великі - це буде десь половина", – йдеться в повідомленні.

За словами власника "Вогняра", який служить в Силах оборони України, збитки сягають приблизно 200 тис. дол, пише КВ.

Нагадаємо:

Через російську атаку на Київ 25 жовтня було зруйновано складський комплекс та офіс другого найбільшого фармдистриб'ютора України компанії Оптіма-Фарм.