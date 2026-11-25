Внаслідок російської атаки на Миколаївщину знеструмлено 85 населених пунктів Миколаївського району.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

"Сьогодні ворог атакував Миколаївську область БпЛА типу "Shahed". Під атакою була енергетична інфраструктура", – написав у Телеграм виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

За його даними, наразі знеструмлено 85 населених пунктів Миколаївського району.

Енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

Нагадаємо:

Внаслідок російської атаки без світла залишилася частина споживачів у двох районах Одеси.

Внаслідок російських атак вранці зафіксовано нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській областях, а Запорізька АЕС перейшла на живлення від дизель-генераторів.

Одна з теплових електростанцій ДТЕК припинила генерацію електроенергії після масованої російської атаки, яка суттєво пошкодила її обладнання.