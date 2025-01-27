Уолл-стрит ставит на то, что продажи Tesla в 2025 году будут ниже цели Илона Маска

Банки с Уолл-стрит ожидают, что продажи автомобилей Tesla в этом году будут расти гораздо медленнее, чем прогнозировал ее руководитель Илон Маск, поскольку Дональд Трамп стремится отменить климатическую политику эпохи Байдена, которая отдает предпочтение электромобилям.

Об этом сообщает The Financial Times.

Согласно прогнозам аналитиков FactSet, в этом году Tesla продаст 2,07 млн автомобилей, что на 16% больше, чем в 2024 году. Это будет отскок от прошлого года, когда группа сообщила о первом падении с 2011 года, но это значительно ниже 20-30%, которые Маск прогнозировал в октябре, и ниже годовых темпов роста за предыдущие два года, которые составляли около 40%.

Эти цифры подчеркивают вызов, с которым сталкивается Tesla из-за обещания Трампа свернуть политику, которая стимулировала продажи электромобилей в США, даже несмотря на то, что близость этих двух мужчин накануне инаугурации президента привела к тому, что Маска окрестили "первым приятелем".

На прошлой неделе в президентском указе говорилось о том, что Белый дом рассмотрит "устранение несправедливых субсидий и других непродуманных искажений рынка, навязываемых правительством".

Tesla, которая в среду отчитывается о прибыли за четвертый квартал, особенно сильно пострадает, если Трамп отменит налоговую скидку в размере $7 500 для покупателей электромобилей. Аналитик Barclays Дэн Леви подсчитал, что около двух третей продаж Tesla в США приходится на эти льготы.

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Напомним:

<Американский производитель электромобилей Tesla заявил в пятницу, что его продажи в Китае выросли на 8,8% до рекордного уровня более 657 000 автомобилей в 2024 году, что является высоким показателем на конкурентном рынке в год, когда его годовые глобальные поставки впервые упали.

Компания Tesla в прошлом году продала 1,79 млн электромобилей - это меньше показателя 2023 года, а также ниже прогноза аналитиков. Годовой объем продаж упал впервые за более чем десятилетие, несмотря на положительную динамику в конце года.