Росіяни атакували Сарненський район на Рівненщині і поцілили у одне з підприємств, за попередньою інформацією, люди не постраждали.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Цивільне підприємство стало ціллю ворога під час чергової атаки на Сарненщину. Відбулося загоряння одного з приміщень", – написав він у Телеграм.

За його інформацією, рятувальники та інші служби вже працюють на місці.

До того Коваль повідомляв, що зранку під ударом була північ Рівненщини. Ворог атакував енергетичні об'єкти.

Нагадаємо:

Зранку 24 листопада російська армія влучила в об'єкт критичної інфраструктури у Вінниці.

Ворожий БПЛА атакував залізничну станцію Коростень, причому уламки вбили одну людину, ще двоє зазнали поранень.