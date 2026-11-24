Росіяни завдали удару по підприємству на Рівненщині
Росіяни атакували Сарненський район на Рівненщині і поцілили у одне з підприємств, за попередньою інформацією, люди не постраждали.
Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
"Цивільне підприємство стало ціллю ворога під час чергової атаки на Сарненщину. Відбулося загоряння одного з приміщень", – написав він у Телеграм.
За його інформацією, рятувальники та інші служби вже працюють на місці.
До того Коваль повідомляв, що зранку під ударом була північ Рівненщини. Ворог атакував енергетичні об'єкти.
Нагадаємо:
Зранку 24 листопада російська армія влучила в об'єкт критичної інфраструктури у Вінниці.
Ворожий БПЛА атакував залізничну станцію Коростень, причому уламки вбили одну людину, ще двоє зазнали поранень.