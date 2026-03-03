Українська правда
Внаслідок російської атаки пошкоджено залізницю на Одещині

Андрій Муравський — 3 березня, 10:30
Внаслідок нічної атаки російських безпілотників пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах одного з морських портів України.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

"У ніч на 3 березня ворог здійснив кілька атак по портовій інфраструктурі Одещини, ймовірно із застосуванням безпілотників", – говориться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження окремих об'єктів і споруд на території порту, а також будівель та інфраструктури підприємств, що працюють у портовій зоні.

Вибуховою хвилею пошкоджено офісні приміщення компаній-партнерів.

Зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури в межах порту.

На окремих ділянках виникли займання, які були оперативно ліквідовані силами підприємств.

"На щастя, постраждалих немає. Профільні служби працюють на місцях, триває уточнення інформації та оцінка наслідків атаки", – зазначили у міністерстві.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у ніч на 3 березня російські загарбники атакували 136 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших, близько 80 із них – "Шахеди".

Росіяни атакували Одещину, пошкоджень зазнали обʼєкти портової та транспортної інфраструктури.

2-го березня на Дніпропетровщині російський дрон атакував приміський поїзд, одна людина загинула.

залізниця порти війна

війна

