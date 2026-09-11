У VARUS розповіли про наслідки удару РФ по складах у Дніпрі

Ввечері 10 вересня росіяни поцілили у склад мережі супермаркетів VARUS у Дніпрі, частину товару вдалося врятувати.

Про це VARUS повідомляє на своїй Facebook-сторінці.

"Вчора ввечері ворог знову здійснив атаку на Дніпро. Внаслідок удару було пошкоджено склад VARUS, який весною вже зазнавав руйнувань. Найголовніше – наші співробітники не постраждали", – говориться у повідомленні.

"Приміщення палали, та завдяки оперативній роботі команди ДСНС нам вдалося врятувати частину запасів. Величезна подяка рятувальникам!", – розповіли у компанії.

VARUS повідомляє, що врятований від вогню товар вже відправили на полиці супермаркетів.

"Якщо раптом ви відчуєте від упаковки легкий запах димку - не дивуйтеся, це справжній аромат нашої з вами сили", – додали у компанії.

Нагадаємо:

Як повідомлялося 10 вересня, російські окупанти чотири рази за день били по місту Дніпро. Внаслідок третьої атаки загорілись продуктові склади, а через четверту 2 людей дістали поранення.

Росія атакувала реактивним "шахедом" склад KIDDISVIT у Києві, де зберігалися дитячі іграшки.

Засновник та співвласник мережі продуктових магазинів Varus Руслан Шостак вважає, що за теперішньої інтенсивності атак Росії можуть знадобитися десятиліття, щоб знищити 90% українських складів – і це тільки за умови, що вони взагалі не будуть відновлюватися в Україні.

Раніше міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що російські атаки знищили близько 90% сучасних місць зберігання товарів в Україні.