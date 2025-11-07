Українська правда
Власник "РВС Банку" оскаржуватиме рішення НБУ щодо неплатоспроможності

Андрій Муравський — 7 листопада, 16:40
Власник РВС Банку оскаржуватиме рішення НБУ щодо неплатоспроможності

Власник "РВС Банку" Олександр Стецюк оскаржить рішення Національного банку про визнання установи неплатоспроможною.

Про це повідомляє LIGA.net.

"Я буду оскаржувати в судовому порядку це рішення. Банк, на жаль, не повернеш, але репутація акціонерів і керівників банку має бути відновлена", – сказав Стецюк у коментарі виданню.

За словами власника "РВС Банку", рішення НБУ є "упередженим і передчасним", адже банк мав достатньо ліквідності й подав пакет документів від іноземного інвестора на 180 млн грн для докапіталізації за спрощеною процедурою, що триває не більше ніж місяць.

Щодо Фонду гарантування вкладів, у Стецюк запевняє, що ліквідності достатньо, щоб повністю розрахуватися з усіма кредиторами, також і з акціонерами, говориться у публікації.

Власний капітал банку на момент ухвалення рішення НБУ про неплатоспроможність банку складав близько 180 млн грн. Тільки ОВДП на балансі банку близько 350 млн грн, а сума для задоволення всіх потреб вкладників банку фізосіб і ФОПів становить 339 млн грн.

"Хочу наголосити, що під час воєнного стану НБУ не може визнати банк неплатоспроможним за порушення нормативів капіталу", – сказав власник РВС Банку.

4 листопада Національний банк визнав "РВС Банк" неплатоспроможним через недостатність нормативів капіталу й подання неправдивої інформації про фінансовий стан, пише LIGA.net.

Банк, створений у 2015 році на базі збанкрутілого Омега Банку, контролюється групою UBG, що пов'язана з колишнім народним депутатом Русланом Демчаком.

Станом на початок 2025 року 99% акцій належали Олександру Стецюку, ще 1% – доньці Демчака Катерині. Частка "РВС Банку" на ринку становила лише 0,04%.

За даними фінансової звітності, за дев'ять місяців 2025 року фінустанова зазнала збитку понад 200 млн грн. Власний капітал скоротився майже удвічі, а активи впали з 4,51 до 1,51 млрд грн.

"Проблеми почали проявлятися ще наприкінці 2024 року, коли банк почав швидко втрачати кредитний і депозитний портфелі", – зазначає сайт.

Нагадаємо:

Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів оштрафував низку банків на загальну суму 205,8 млн грн. РВС Банк, який Нацбанк визнав неплатоспроможним, оштрафовано на 3,8 млн грн за порушення вимог ризик-орієнтованого підходу.

Раніше Нацбанк відніс АТ "РВС Банк" до категорії неплатоспроможних: вже обрано тимчасову адміністрацію для виведення його з ринку фінпослуг.

У 2019 році Олександр Стецюк, якому належать 100% акцій київського РВС банку, став головою правління цієї фінансової установи.

