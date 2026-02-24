ФГВФО оголосив конкурс для виведення з ринку двох неплатоспроможних банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив початок відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможних банків АТ "Мотор-Банк" та АТ "Перший Інвестиційний Банк" з ринку.

Про це Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє у Телеграм.

"Відкритий конкурс проводиться серед банків, а також попередньо кваліфікованих осіб, включених Національним банком України до переліку попередньо кваліфікованих осіб, які відповідають умовам відкритого конкурсу", – говориться у повідомленні.

Сума коштів, що може бути відшкодована Фондом, на 20.02.2026 становить:

- для АТ "Перший Інвестиційний Банк" – 32,7 мільйона гривень;

- для АТ "Мотор-Банк" – 49 мільйонів гривень.

Також ФГВФО повідомляє, що для АТ "Перший Інвестиційний Банк" з метою виведення неплатоспроможного банку з ринку пропонує такі способи виведення:

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;

створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

продаж неплатоспроможного банку інвестору.

ФГВФО відзначає можливість самостійного вибору учасником відкритого конкурсу майна (активів) неплатоспроможного банку, яке може бути передане приймаючому або перехідному банку відповідно до умов відкритого конкурсу.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 20 лютого 2026 року запровадив тимчасову адміністрацію в АТ "Мотор-Банк" та АТ "Перший інвестиційний банк" строком на один місяць.

Національний банк України 19 лютого визнав неплатоспроможним "Перший інвестиційний банк" (PINbank), конфіскований у російського мільярдера Гінера, та АТ "Мотор-Банк", конфіскований у Богуслаєва.

Раніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклав угоду про продаж 100% акцій ПрАТ "перехідний банк Юте Банк" (на базі збанкрутілого "РВС банку") банківській групі, заснованій в Естонії, Iute Group AS.