Блокада США може змусити Іран різати видобуток нафти вже за два тижні

Ірану доведеться почати суттєво скорочувати видобуток нафти приблизно за два тижні, якщо американська морська блокада успішно перекриє його експорт.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Водночас в Тегерані вважають, що зможуть краще витримати економічний тиск, ніж адміністрація Трампа — наслідки високих цін.

За даними супутникового моніторингу компанії Kayrros, резервуари країни, які використовують для зберігання нафти, що не може бути завантажена на танкери й експортована, заповнені трохи більш як на 51%.

Інфографіка з картою НПЗ і трубопроводів в Ірані. Синім - НПЗ, помаранчевим - трубопроводи Фото: Фото: GettyImages

За нинішнього рівня експорту близько 1,8 мільйона барелів на добу це залишає простір приблизно для 16 днів видобутку, перш ніж країна перевищить рекордний рівень запасів у 92 мільйони барелів, зафіксований під час пандемії Covid-19 у 2020 році.

На практиці Іран навряд чи чекатиме, доки резервуари заповняться повністю, перш ніж, як і його сусіди по Перській затоці, почне скорочувати видобуток. Після багатьох років роботи в умовах різних міжнародних санкційних режимів країна має значний досвід коригування обсягів виробництва.

Керівник напряму геополітики в консалтинговій компанії Energy Aspects Річард Бронз оцінив, що Тегеран продовжуватиме видобуток ще "10-15 днів", якщо експорт буде зупинений, а потім почне обмежувати виробництво на кількох родовищах.

Він додав, що останніми днями в затоку зайшла звична кількість танкерів для завантаження на іранських нафтових терміналах, що дає Тегерану можливість зберігати додаткові обсяги нафти на борту суден.

Упродовж усього конфлікту Іран щодня завантажував один або два супертанкери, кожен із яких здатен перевозити 2 мільйони барелів, у своєму головному експортному хабі на острові Харк.

Глава Центрального командування США адмірал Бред Купер оприлюднив заяву, в якій зазначив, що військова блокада іранських портів з боку США була "повністю реалізована".