Видавництво Vivat відновилося на 30% після руйнівного удару РФ по друкарні "Фактор-Друк"

Видавництво Vivat, яке разом з постраждалою рік тому від ракетного удару РФ харківською друкарнею "Фактор-Друк" входить до групи компаній "Фактор", вийшло приблизно на 30% потужності до удару.

Про це повідомила гендиректорка та співвласниця видавництва Юлія Орлова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ми відновилися, приблизно, на 30%. Але ж пройшов тільки рік. Гадаю, ще за рік ми відновимося повністю", – сказала вона.

Орлова зазначила, що рік тому друкарня втратила сімох своїх дуже фахових працівників, і це непоправні втрати.

Вона також звернула увагу, що стрімко зменшується кількість дитячих книжок в асортименті видавництва. За її словами, якщо ще недавно їхня частка складала ледь не половину, то тепер 8%. Орлова назвала це вкрай серйозною проблемою, пояснивши таке падіння в тому числі тим, що в країні меншає дітей.

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Нагадаємо:

Після обстрілу друкарні "Фактор-друк" у Харкові 23 травня 2024 року було знищено понад 50 тисяч книг, постраждали як мінімум три видавництва: "Vivat", "Клуб сімейного дозвілля" ("КСД") та "Ранок".

У кінці березня перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, повідомила, що типографію "Фактор-Друк" в Харкові відновили. За її словами, друкарню вдалось відновити за підтримки Фонду Говарда Баффета.