Українські металурги наростили виробництво сталі, але статистика свідчить про негативну динаміку

Українські металургійні підприємства у січні-листопаді 2024 року виробили 7,03 млн тонн сталі, що на 23% більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас, падіння обсягів фіксується вже шостий місяць поспіль.

Про це повідомляє "Укрметалургпром", передає "Укрінформ".

Місяць до місяця виробництво сталі продовжує демонструвати негативну динаміку. Так, у листопаді виплавка сталі становила 540,8 тис. т, що на 10,4% менше за результат жовтня.

Загалом показник виплавки сталі у листопаді став другим найгіршим із початку року - менше сталі було вироблено лише у лютому 2024-го. Падіння обсягів фіксується вже шостий місяць поспіль.

За 11 місяців в Україні також виробили 6,52 млн т чавуну, що на 19,8% більше у річному вимірі. У листопаді виробництво чавуну становило 542,9 тис. т, що на 13,1% менше, ніж у жовтні.

Виробництво металопрокату з початку року становило 5,74 млн т (+18% до показника за 11 місяців 2023 року). У листопаді було виготовлено 477 тис. т прокату, це на 7,8% більше, ніж у жовтні.

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