"Вінницяпобутхім" розпочав виробництво під замовлення супермаркетів

"Вінницяпобутхім" почав виробляти продукцію під замовлення клієнтів, які продаватимуть їх під власними торговими марками: першим партнером стала мережа "Копійочка", для якої виготовили партію пральних порошків.

Про це повідомляє Асоціація ритейлерів України (RAU).

"AFINA Group розпочала виробництво продукції під приватними торговими марками на власних виробничих потужностях", – говориться у повідомленні.

Першим партнером компанії стала українська мережа магазинів "Копійочка" (ТОВ "Нью Віта"), для якої на заводі ПрАТ "Вінницяпобутхім" вже виготовлено та відвантажено першу партію пральних порошків.

"Це перший проєкт private label після інтеграції підприємства до складу AFINA Group і важливий етап розвитку контрактного виробництва компанії", – зазначили у компанії.

Ідеться про виробництво пральних порошків, які мережа магазинів буде продавати під власною торговою маркою. "Копійочка" (понад 500 магазинів у 18 областях України) розвиває власні торгові марки, говориться у повідомленні.

Між тим напрям private label є одним із ключових пріоритетів розвитку AFINA Group: компанія розробляє продукти під індивідуальні вимоги.

Нагадаємо:

У квітні повідомлялося, що українське підприємство "Вінницяпобутхім", яке відоме брендом прального порошку "Вухастик", працює над повноцінним відновленням виробництва після кількох років простою.

Після початку повномасштабної російської агресії підприємство спочатку заарештували, а потім передали в управління компанії "Крайтекс-Сервіс" із групи Afina Руслана Шостака та Валерія Кіптика. Новий управитель українізував головний бренд підприємства, перейменувавши його з "Ушастий нянь" на "Вухастик".

У 2024 році Вищий антикорупційний суд задовольнив позовну заяву про стягнення в дохід держави заводу "Вінницяпобутхім".

Уряд включив до переліку об'єктів великої приватизації націоналізовану компанію "Вінницяпобутхім", яка раніше належала російській "Невській косметиці" (власник – Володимир Плесовських).

АРМА передало конфісковані у росіян активи заводу "Вінницяпобутхім" Фонду державного майна України для подальшої приватизації.

У травні 2025 року, Кабінет міністрів затвердив стартову ціну та умови продажу на приватизаційному аукціоні державного пакета акцій приватного акціонерного товариства "Вінницяпобутхім".

У листопаді 2025 році Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "Афіна-Груп" на набуття контролю над виробником мийних засобів "Вінницяпобутхім".