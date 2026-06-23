Ринок безалкогольних напоїв зростає: хто отримує найбільші доходи

Ринок безалкогольних напоїв демонструє зростання доходів і ділову активність, але залишається неоднорідним за рівнем прибутковості та фінансової стійкості.

Про це йдеться у аналітичному дослідженні YC.Market.

YC.Market проаналізував ринок виробництва безалкогольних напоїв і мінеральних вод в Україні. Характерною рисою ринку є активна присутність іноземного капіталу. Частина найбільших виробників контролюється компаніями, зареєстрованими у Нідерландах, на Кіпрі або в Польщі, зазначають аналітики.

Ринок безалкогольних напоїв найбільше сконцентрований у великих економічних, логістичних і туристичних центрах. Лідером серед областей стала Львівщина — 78 діючих суб'єктів господарювання. До першої п'ятірки також увійшли Дніпропетровська (61), Закарпатська (57), Одеська (54) та Київська області (50).

"Окремо варто зазначити, що м. Київ має 154 суб'єкти — це найвищий показник серед усіх адміністративних одиниць", – говориться у дослідженні.

Лідерство пояснюється великою чисельністю населення, містким споживчим ринком, розвиненою торгівлею, логістикою та сферою HoReCa.

У цих регіонах також сконцентровано більше дистриб'юторів, виробничих підприємств і компаній, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею напоями.

Висока позиція Закарпатської області ще може пояснюватися туристичною активністю, значною кількістю закладів громадського харчування та традиційною присутністю виробників мінеральної й питної води, зазначають аналітики.

У 2022–2025 роках у сфері виробництва безалкогольних напоїв і мінеральних вод щороку відкривалися нові суб'єкти господарювання: 47 — у 2022 році, 49 — у 2023-му, 37 — у 2024-му. Як показав аналіз YC.Market у 2025-му кількість нових реєстрацій повернулася до рівня 2022 року та становила 47 суб'єктів.

Список найбільших підприємств очолює ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед", яке працює в Україні з 1998 року та спеціалізується на виробництві безалкогольних напоїв, мінеральної й бутильованої води.

У 2025 році компанія отримала 18,03 млрд грн доходу та 2,21 млрд грн чистого прибутку, а чисельність її працівників станом на березень 2026 року становила 1 245 осіб. Активи перевищують 10,85 млрд грн, а чиста маржа за 2025 рік становила 12,2%.

Компанія на 100% належить нідерландській "КК Беверіджиз Холдингз II B.V.", має філії, 39 ліцензій та 926 транспортних засобів у власності.

У 2022 році американська корпорація The Coca-Cola Company оголосила, що призупиняє роботу в Росії.

Офіційно оригінальні напої (Coca-Cola, Fanta, Sprite) перестали виробляти на російських заводах, проте в складі корпорації The Coca-Cola Companyдосі присутні російської юридичні особи – АО "Мултон" та ООО "Мултон партнерс".

Це підтверджують дані річного звіту корпорації та офіційні дані з "ЕГРЮЛ/ЕГРИП" , додані в систему YouControl. Наявність у складі міжнародних груп компаній російських юридичних осіб відображена у відповідному факторі Експрес-аналізу.

ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" посідає другу сходинку. Підприємство працює з 2003 року та спеціалізується на виробництві мінеральної води й безалкогольних напоїв; на підприємстві працює близько 700 осіб.

У 2025 році компанія отримала 3,09 млрд грн доходу та 337,1 млн грн чистого прибутку, а чиста маржа зросла до майже 11% .

Компанія на 100% належить кіпрській International Distribution Systems Limited, яка з 07.11.2023 р., внесена до переліку юридичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) РНБО.

Частиною акцій компанії (опосередковано близько 34%) володіють підсанкційні підприємці з рф (зокрема Михайло Фрідман, Петро Авен, Андрій Косогов, Герман Хан з "Альфа-Груп").

У 2022 році за клопотанням Бюро економічної безпеки (БЕБ) суд заарештував корпоративні права холдингу IDS Ukraine (куди входять ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПраТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" та ТОВ "ІДС Аква Сервіс") та передав їх в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

ДП ПрАТ "Оболонь" "Красилівське" працює з 1998 року та входить до корпоративної групи "Оболонь".100% статутного капіталу підприємства належить ПрАТ "Оболонь".

Станом на березень 2026 року тут працювали 657 осіб. У 2025 році підприємство отримало 1,45 млрд грн доходу та 116,9 млн грн чистого прибутку, водночас чиста маржа знизилася з 10,5% до 8%. Попри це, активи у 2025 році зросли до 739,4 млн грн при відносно невеликих зобов'язаннях — 64,6 млн грн.

ПП "Виробнича фірма "Панда" працює з 1995 року у Вінниці та спеціалізується на виробництві безалкогольних напоїв, мінеральної й бутильованої води під ТМ "КАРАВАН" . У 2025 році компанія отримала 1,14 млрд грн доходу та 199,3 млн грн чистого прибутку, а чиста маржа зросла до 17,4%.

Активи підприємства збільшилися до 879,9 млн грн,. Штат налічує 82 працівника. Керівником, учасником та бенефіціаром компанії є Григорій Ушаков.

ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод" працює з 1994 року, штат підприємства становить 343 працівники.

У 2025 році компанія отримала 895,4 млн грн доходу та 122,1 млн грн чистого прибутку, а чиста маржа зросла до 13,6%.

Власником 100% акцій так само як і в ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" є згадана вище кіпрська International Distribution Systems Limited.

ТОВ-підприємство "Ізумруд ЛТД" працює з 2004 року. У 2025 році підприємство отримало 753,8 млн грн доходу, однак завершило рік зі збитком 193,7 млн грн, а чиста маржа впала до –25,7%. Зобов'язання компанії сягнули 1,07 млрд грн і майже зрівнялися з активами.

100% статутного капіталу належить кіпрській Elbiai Investments Limited. А КБВ компанії виступають українці Євген Дверіс та Євгеній Шарінов – ключові особи корпоративної групи "Малбі Фудс".

ТОВ "Бон Буассон Дрінкс" — компанія, зареєстрована у 2023 році в Черкаській області.

У 2025 році підприємство отримало 697,1 млн грн доходу та 46 млн грн чистого прибутку; попри скорочення виручки проти 2024 року, чиста маржа зросла до 6,6%.

Активи компанії збільшилися до 784,7 млн грн, але водночас зобов'язання сягнули 691,3 млн грн. Підприємство має 350 працівників.

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В Україні залишається стійкий внутрішній попит на солодощі навіть у воєнний час: сукупний дохід галузі виробництва кондитерських виробів у 2025 році склав 75,2 млрд грн.