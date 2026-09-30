Відключення електропостачання: у НКРЕКП роз’яснили нові правила

З 1 жовтня діятимуть нові правила відключення електропостачання, які, зокрема, визначають, коли боржники не платитимуть за подальше відновлення електропостачання.

Про це йдеться у повідомленні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У НКРЕКП заявили, що нові правила посилили захист побутових споживачів під час відключення та відновлення електропостачання.

Відповідні зміни затверджено постановою НКРЕКП від 24 вересня 2026 року, і більшість положень вже набрали чинності 26 вересня. Новий механізм визначення вартості послуг почне діяти з 1 жовтня 2026 року, говориться у повідомленні.

Так, поріг заборгованості, нижче якого побутовий споживач не відшкодовуватиме витрати на відключення та подальше підключення становить 1664 грн. Орієнтовна середня гранична вартість дистанційного відключення або підключення – 170 грн без ПДВ.

Строк відновлення електропостачання у містах після виконання необхідних умов складає три робочі дні, а для сільської місцевості – п'ять робочих днів.

"Одна з ключових змін — встановлення порогу заборгованості, за якого побутовий споживач не відшкодовуватиме витрати на відключення за борг та подальше відновлення електропостачання", – говориться у повідомленні.

Якщо на момент оформлення попередження заборгованість за спожиту електроенергію була меншою за половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб — наразі це 1664 грн — витрати на відключення та підключення на споживача не покладаються.

"Це правило діятиме і тоді, коли після відключення оператор системи скоригує обсяги споживання за фактичними показами лічильника і з'ясується, що реальний борг на момент відключення був меншим за встановлений поріг", – пояснили у НКРЕКП.

Споживач також не оплачуватиме відключення та подальше відновлення електропостачання, якщо відключення було здійснено з порушенням порядку, визначеного правилами.

У разі заборгованості за спожиту електроенергію електропостачальник має попередити споживача про можливе відключення не пізніше ніж за 10 робочих днів до його проведення.

З 1 жовтня 2026 року оператори систем розподілу визначатимуть вартість відключення та підключення за єдиним механізмом. Вона не зможе перевищувати граничної суми, розрахованої відповідно до правил роздрібного ринку електричної енергії.

Вартість залежатиме від способу та складності виконання робіт.

Орієнтовна середня гранична вартість однієї послуги становитиме без ПДВ: дистанційно – 170 грн, на лічильнику або автоматичному вимикачі при напрузі до 1 кВ – 510 грн, на опорі лінії електропередачі при напрузі до 1 кВ – 1020 грн.

Наприклад, якщо відключення за заборгованість здійснювалося на лічильнику, сумарна вартість відключення та подальшого підключення орієнтовно становитиме 1020 грн без ПДВ.

"Для порівняння, до запровадження нового механізму в окремих операторів системи вартість таких робіт могла становити близько 5000 грн", – зазначили у НКРЕКП.

Оператор системи має обирати найменш складний і найдешевший спосіб виконання робіт, якщо для цього є технічна можливість та необхідний доступ.

Тобто якщо відключення можна здійснити дистанційно через лічильник, до вартості не повинні включатися додаткові роботи або техніка, які фактично не потрібні.

Вартість послуги має охоплювати весь необхідний комплекс робіт.

Оператор системи не може вимагати від споживача окремо замовляти та оплачувати додаткові послуги, зокрема технічну перевірку чи пломбування вузла обліку, якщо вони необхідні для виконання відключення або підключення.

Перелік відповідних послуг та їхню вартість оператори систем розподілу мають оприлюднювати на своїх офіційних вебсайтах.

Для відновлення живлення споживачу необхідно усунути причину відключення та звернутися із заявою про підключення. Якщо правила передбачають оплату відповідних робіт, необхідно також сплатити їхню вартість.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні змінилися правила роздрібного ринку електричної енергії: захист споживачів під час відключення та відновлення електропостачання посилили.

Також НКРЕКП змінила механізм визначення ціни, за якою постачальники купуватимуть електроенергію у приватних домогосподарств із сонячними генеруючими установками.